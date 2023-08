Tennis: Belinda Bencic gewinnt in Montreal souverän

Nach Viktorija Golubic (WTA 110) unterlag am ATP-250-Turnier in Lausanne-Ouchy mit Jil Teichmann (WTA 124) eine weitere Schweizerin der Französin Alizé Cornet (WTA 70). Die 1:6, 6:1, 4:6-Niederlage im Achtelfinal war aus Sicht Teichmanns eine regelrechte Achterbahnfahrt: Nachdem sie den ersten Satz praktisch chancenlos hergeben musste, dominierte sie ihre um einiges besser klassierte Gegnerin und verbuchte doppelt so viele Punkte (28:14). Doch dann gab die 26-Jährige im Entscheidungssatz bereits das erste Aufschlagsspiel ab und lancierte so ein heiteres Hin und Her: Teichmann nahm Cornet in der Folge gleich dreimal den Aufschlag ab, verlor am Ende aber trotzdem. Nun sind in Lausanne alle Schweizerinnen ausgeschieden. (sih)