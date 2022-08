Toronto: Belinda Bencic lässt Tennis-Ikone Serena Williams keine Chance

Vor zwei Tagen kündigte Serena Williams an: Nach dem US Open wird sie ihre illustre Karriere beenden. Die 40-Jährige hat 23 Grand-Slam-Titel eingeheimst und gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Tennis-Sport. Sollte sie auch in Flushing Meadows gewinnen, würde sie die australische Rekordhalterin Margret Court einholen. «Ich weiss nicht, ob ich bereit sein werde, New York zu gewinnen. Aber ich werde es versuchen», sagte die jüngere Schwester von Venus Williams.