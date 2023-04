Belinda Bencic legt wegen Hüftproblemen Pause ein

Belinda Bencic bestreitet erstmals keine Turniere. Dies, weil die 26-Jährige wegen Hüftproblemen eine Pause einlegt. Die Weltnummer elf verzichtet also auf die 1000er-Turniere in Madrid (ab 25. April) und Rom (ab 9. Mai). Beim French Open, das am 28. Mai startet, will sie dann wieder dabei sein. (nih)