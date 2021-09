Belinda Bencic marschiert durch und steht ohne Satzverlust im Achtelfinal

Belinda Bencic spielt in der Auftaktswoche am US Open stark auf.

Die Auftaktwoche am US Open hätte für die Olympiasiegerin Belinda Bencic nicht besser laufen können. Ohne Satzverlust steht sie in der zweiten Woche und somit im Achtelfinal. Die 24-Jährige gewann das Auftaktspiel souverän 6:4, 6:4 gegen die Holländerin Arantxa Rus. Beim Zweitrunden-Spiel bekam sie es mit der Italienerin Martina Trevisan zu tun, welche sie jedoch auch deutlich 6:3, 6:1 schlug. Und auch am Samstag liess sie nichts anbrennen und gewann überlegen gegen die Nummer 25 in der Weltrangliste Jessica Pegula. Somit steht sie ohne Satzverlust im Achtelfinal an einem ihrer Lieblingsturniere.