Das passierte am Australian Open : Belinda Bencic mit viel Mühe weiter, Teichmann und Laaksonen out

1 / 4 Bencic ist in Melbourne eine Runde weiter. AFP In dieser trifft sie voraussichtlich am Donnerstag auf Swetlana Kusnetsowa (WTA 37). AFP Jill Teichmann scheiterte derweil am 16-jährigen «Wunderkind» Cori Gauff. AFP

Darum gehts Die Nacht auf Dienstag war keine Nacht für Schweizer Tennisfans.

Nur Belinda Bencic gewann ihre Erstrunden-Partie.

Jill Teichmann und Henri Laaksonen scheiterten.

Das war keine gute Nacht für die Schweizer Tennisfans! Zumindest nicht zur Gänze. So standen drei Schweizer Tennisprofis im Einsatz, aber nur eine schaffte es, eine Runde weiterzukommen. Und das auch nur mit ganz viel Mühe. In Melbourne standen am Australian Open in der Nacht auf Dienstag Belinda Bencic, Jill Teichmann und Henri Laaksonen im Einsatz. Während Bencic gewann, enttäuschten Teichmann und Laaksonen.

Bencic (WTA 12), die in Melbourne auch in Quarantäne musste, gewann gegen Lauren Davis (WTA 80) 6:3, 4:6, 6:1. Der Weg zum Sieg war zäh. Sehr zäh. Bencic suchte über die gesamte Partie hinweg den Rhythmus, sie gewann auch dank vieler Fehler der Gegnerin. Ein Beispiel: Auch während den Ballwechseln lief nicht immer alles wie am Schnürchen, 47 unerzwungene Fehler bei 36 Gewinnschlägen standen am Ende für die Schweizerin zu Buche. Das Fazit des SRF-Kommentators lautete so auch: «Das war kein hochstehendes Spiel. Aber manchmal kann ein solches Gewürge auch für die späteren Spiele helfen. Viele Punkte machte Bencic dank der gütigen Mithilfe von Lauren Davis.»

Sehr viel schlechter lief es für Teichmann und Laaksonen. Der Auftritt der Erstgenannten dauerte nur 56 Minuten. Am Ende hiess es 6:3, 6:2 für Teichmanns (WTA 57) Gegnerin Cori Gauff (WTA 48). Gegen das 16-jährige «Wunderkind» hatte die Schweizerin keine Chance. Die letztjährige Viertelfinalistin war einfach zu stark. Und Laaksonen (ATP 136)? Der Schaffhauser verlor gegen Salvatore Caruso (ATP 78) in 1:47 Stunden mit 2:6, 4:6, 3:6. Laaksonen kam nie so richtig auf Betriebstemperatur, dem Schweizer gelang kein Exploit. Die Folge: Laaksonen kassierte eine verdiente Niederlage.

So geht es weiter

Bencic trifft nun in der 2. Runde voraussichtlich am Donnerstag auf Swetlana Kusnetsowa (WTA 37). Und Stan Wawrinka, der in der Nacht auf Montag seine erste Partie in Melbourne gewann, bestreitet seine zweite Partie am Australian Open gegen Marton Fucsovics in der Nacht auf Mittwoch.