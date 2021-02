Mertens gewinnt in zwei Sätzen.

Bereits im Vorjahr war in der dritten Runde Schluss für die Schweizerin.

Bencic verliert in zwei Sätzen gegen Elise Mertens.

Mit Belinda Bencic ist die letzte Vertretung der Schweiz am Australian Open ausgeschieden.

Nach Stan Wawrinka ist auch Belinda Bencic beim Australian Open ausgeschieden. Die Weltnummer 12 verliert gegen die Belgierin Elise Mertens (WTA 16) mit 2:6 und 1:6. Bencic scheitert also bereits wie im vergangengen Jahr in der 3. Runde des Australian Open.

Besonders mit dem Aufschlag der Belgierin hatte Bencic Mühe und konnte nicht reagieren. Nun ist also auch die letzte Schweizer Vertreterin des Turniers ausgeschieden. Bereits in der 2. Runde hatte Bencic zu kämpfen. Die Partie gegen die Russin Swetlana Kusnezowa dauerte fast 100 Minuten länger als die Niederlage gegen Mertens.

Die Partie zwischen Bencic und Mertens hatte keine Zuschauer. Wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel gilt in der australischen Metropole Melbourne wieder ein fünftägiger Lockdown. Bislang waren Zuschauer zugelassen, am Donnerstag hatten 21’010 Tennis-Fans die Partien besucht. Die Obergrenze war für die ersten Turniertage auf 30’000 Besucher pro Tag festgesetzt worden.