Schnelle Nummer auf dem Court: Belinda Bencic verliert in Rom 3:6 und 4:6 gegen die Französin Kristina Mladenovic, gegen die sie im April in Madrid noch gewonnen hatte.

Das Duell der Freundinnen : Belinda Bencic scheitert in der Start-Runde in Rom

1 / 3 Belinda Bencic kämpft sich im Spiel durch ihre Aufschläge, muss aber dennoch vier Breaks hinnehmen. Getty Images Die Schweizerin gibt alles und hat beim 4:4-Ausgleich im zweiten Satz die Chance, das Spiel in den Dritten zu führen. Ohne Erfolg. Getty Images Nach diesem erfolgreichen Match feiert Kristin Mladenovic ihren vierten Sieg über Belinda Bencic. Getty Images

Darum gehts Belinda Bencic scheidet in der ersten Runde beim Turnier in Rom aus.

Vier Breaks machten der 24-Jährigen das Leben schwer.

Kristina Mladenovic nahm in Rom Revanche für Madrid.

Da hatte Bencic noch gesiegt.

Das 24-jährige Tennis-Ass Belinda Bencic hat in Rom die erste Runde des WTA-1000-Turnieres nicht überstanden. Nach einem schnellen 1:5-Rückstand im ersten Satz gegen Kristina Mladenovic (WTA 53) konnte sie das Blatt nicht wenden. Obwohl sie sich in das Spiel kämpfte, gelang ihr der Ausgleich nicht und so verlor sie den ersten Satz 3:6.

Insgesamt vier Mal konnte die Schweizerin (WTA 11) ihren Aufschlag nicht durchbringen. Ziemlich bitter, denn so startete der zweite Satz bereits mit einem Break. Zwar konnte Bencic Mladenovic reabreaken und zum 4:4 ausgleichen. Sie gab jedoch direkt im Anschluss ihren Aufschlag wieder ab. Dies wurde ihr zum Verhängnis, denn die Französin beendete das Match in zwei Sätzen, in insgesamt weniger als zwei Stunden.

Beste Freundinnen

Die beiden standen sich bereits zum siebten Mal auf dem Court gegenüber. Da Bencic heute verlor, liegt sie nun im Direktvergleich mit Mladenovic 3:4 hinten. Zuletzt hatte Bencic am 29. April 2021 in Madrid Mladenovic besiegt. Somit konnte sich Mladenovic für diese Niederlage nun in Rom revanchieren.

Spiele zwischen Bencic und Mladenovic sind immer etwas Spezielles: Denn die beiden Tennis-Asse sind neben dem Court beste Freundinnen. So mögen sie sich gegenseitig den Sieg jeweils wohl gönnen.