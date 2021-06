Roland Garros - Belinda Bencic scheitert in der zweiten Runde des French Open

Die 24-Jährige konnte sich nicht gegen die Russin Daria Kasatkina durchsetzen und verlor in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6. Zwar spielte sie mutig, doch am Ende gelangen ihr die wichtigen Schläge nicht.

In der zweiten Runde des French Open lieferten sich die Schweizerin Belinda Bencic und die Russin Daria Kasatkina am Mittwochmittag ein spannendes Match. Bencic spielte von Beginn an risikofreudig. Sie probierte viel aus, wollte kurze Ballwechsel und riskierte dadurch den ein oder anderen Fehler. Dies wurde ihr im ersten Satz zum Verhängnis. Zwar konnte Bencic ihr erstes Aufschlagspiel souverän durchbringen, doch das sollte nicht so bleiben.