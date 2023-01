Triumph beim WTA-Turnier von Adelaide: Belinda Bencic in Topform

Triumph in Adelaide : Belinda Bencic startet mit überlegenem Turniersieg in die Saison

Die Schweizerin Belinda Bencic zeigt sich zum Start der neuen Saison in Hochform. In Adelaide gewann sie am Samstagmorgen das siebte Turnier ihrer Karriere.

Für die 25-jährige Bencic geht es in Australien nun am Dienstag weiter. Dann trifft sie in ihrer ersten Partie am Australian Open auf die Bulgarin Viktoriya Tomova.