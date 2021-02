Australian Open : Belinda Bencic steht nach hartem Kampf in der 3. Runde

Die Schweizerin Belinda Bencic kämpf sich gegen Swetlana Kusnezowa zu einem Dreisatz-Sieg. Sie bezwingt die Russin mit 7:5, 2:6, 6:4.

In der zweiten Runde des Australian Open bezwingt Belinda Bencic die Russin Swetlana Kusnezowa in drei Sätzen. Dabei kann sie erst ihren fünften Matchball nutzen. Video: SRF

Darum gehts In Melbourne findet das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres vor Fans statt.

Belinda Bencic ist dank ihres Sieges gegen Swetlana Kusnezowa die letzte verbliebene Schweizerin im Tableau.

Ausgeschieden ist hingegen bereits in der zweiten Runde die Titelverteidigerin Sofia Kenin.

Am Ende war es ein dramatischer Sieg für Belinda Bencic, die erst ihren fünften Matchball nutzen konnte, um ihre Zweitrunden-Partie gegen die Russin Swetlana Kusnezowa zu gewinnen. Dank des 7:5, 2:6, 6:4-Sieges ist am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Schweiz weiterhin vertreten. Dabei musste Bencic gegen Kusnezowa 159 Minuten intensiv kämpfen, bis der Sieg feststand. Dieser bedeutet für die Ostschweizerin zum dritten Mal in Folge den Einzug in die 3. Runde. Dort trifft sie als nächstes auf die Nummer 16 der Welt, Elise Mertens.

Bencic war eigentlich gut in die Partie gestartet, blieb bei eigenem Service unangetastet. Im zweiten Satz allerdings baute die 23-Jährige ab, leistete sich 19 unerzwungene Fehler bei nur acht Winnern – der Satzausgleich für die Russin war praktisch geschenkt. Im entscheidenden dritten Durchgang führte die Schweizerin dann zwar schnell 2:0 und das, obwohl sie sich vor dem Durchgang wegen einer Blase lange am Fuss hatte behandeln lassen müssen. Dann drehte die Russin auf, gewann drei Games in Folge, ehe das gleiche Bencic gelang. Doch beim Stand von 5:3, als die Weltnummer 12 zum Matchgewinn aufschlagen konnte, zitterten der Ostschweizerin die Nerven, liess sie doch bei eigenem Service drei Matchbälle ungenutzt. Das sollte sich nicht rächen, breakte sie doch wenig später ihre Gegnerin zum Sieg.

Titelverteidigerin out

Titelverteidigerin Sofia Kenin aus den USA ist bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige verlor am Donnerstag in Melbourne gegen die Estin Kaia Kanepi deutlich mit 3:6, 2:6 und war dabei völlig ohne Chance. Kanepi unterstrich dagegen ihre Rolle als Geheimfavoritin. Die 35-Jährige ist zwar nur die Nummer 65 der Welt, zeigt aber bereits seit einiger Zeit Topleistungen. Gegen Ende des vergangenen Jahres gewann sie zwei kleinere ITF-Turniere, bei einem der drei Vorbereitungsturniere auf das Australian Open verlor sie in der vergangenen Woche erst im Final gegen die Belgierin Mertens.