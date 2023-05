Roland Garros: Belinda Bencic spricht über Ex-Coach

Belinda Bencic, Sie kehren nach einer Hüftverletzung zurück auf die Tour. Wie geht es Ihnen? Ich habe nach dem Turnier Anfang April in Charleston nicht mehr gespielt und vier Wochen ausgesetzt. Grund dafür war aber keine Verletzung direkt an der Hüfte, sondern eine Stressreaktion im Oberschenkelknochen. Deswegen konnte ich lange nicht Tennis spielen, habe jetzt aber seit zwei Wochen angefangen, wieder zu trainieren. Die Pause tat mir gut, ich konnte wieder viel Zeit zu Hause verbringen und pendelte dabei zwischen der Slowakei und der Schweiz.

Lagen die Probleme mit Tursunow auf der sportlichen oder auf der persönlichen Ebene?



Beides ein bisschen. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen, aber es gab sowohl menschlich als auch in sportlicher Hinsicht Differenzen, die überraschend schnell aufkamen. Es war sicher nicht der Plan, die Zusammenarbeit schon nach so kurzer Zeit zu beenden. Das Ganze ist aber bereits in Miami (Anm. d.R. Ende März) passiert und für mich daher schon länger her.