WTA Montreal: Belinda Bencic ärgert sich über Dopingkontrolle

Belinda Bencic steht zurzeit in Montreal im Einsatz. Nach ihrem Sieg in der zweiten Runde ärgert sich die Ostschweizerin über die Regeln bei der Dopingkontrolle.

1 / 5 Belinda Bencic gewann in Montreal in der zweiten Runde, verlor aber auch einige Nerven. Getty Images via AFP Die Ostschweizerin musste eine strapazierende Dopingkontrolle über sich ergehen lassen. USA TODAY Sports via Reuters Con Alycia Parks verlor in drei Sätzen gegen Bencic. USA TODAY Sports via Reuters Con

Darum gehts Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic (WTA 13) ist in Montreal im Einsatz.

Nach ihrem Sieg gegen Alycia Parks (WTA 47) musste sie zu einem eineinhalbstündigen Dopingtest.

Bencic war alles andere als erfreut über das Prozedere in der Kontrolle.

In zwei Stunden und 41 Minuten setzte sich Belinda Bencic (WTA 13) in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Montreal gegen die US-amerikanische Qualifikantin Alycia Parks (WTA 47) durch. Anstatt sich nach dem kräftezehrenden Marathon-Match schnellstmöglich der Regeneration zu widmen, musste das Schweizer Tennis-Ass aber mehr als eine Stunde bei der Anti-Doping-Kontrolle ausharren.

Die Kontrolle und ihre Umstände brachten Bencic so richtig auf die Palme. «Nun, ich habe gerade anderthalb Stunden in der Anti-Doping-Kontrolle verbracht, weil ich nach einem dreistündigen Spiel natürlich nicht pinkeln konnte», erklärte die 26-Jährige nach dem Spiel in einer Pressekonferenz.

Bencic musste um Eisbad und Dusche betteln

Sie habe nach dem Match weder essen noch auf die Toilette gehen können. «Ich weiss nicht, was sie erwarten, und ich weiss nicht, warum ich in die Kontrolle muss, wenn ich gewonnen habe», nervt sich die Olympiasiegerin. Sie habe die Verantwortlichen anflehen müssen, ihr wenigstens ein Eisbad und eine Dusche zu erlauben, damit sie sich nach der langen und anstrengenden Partie ein wenig erholen konnte.

«Das sind neue Regeln. Ich denke, das ist jetzt, wie ich mich regenerieren soll. Nicht ideal», fährt Bencic fort. Dies, obwohl solche Kontrollen zum normalen Prozedere bei Turnieren auf diesem Niveau zählen. Ob die Zeit zur Erholung reichte, wird sich am Freitagabend (Schweizer Zeit) erweisen. Dann trifft die beste Schweizer Tennisspielerin in der dritten Runde des kanadischen Hartplatzturnieres auf Petra Kvitova (WTA 9). Gegen die Tschechin verlor Bencic vier der bisherigen sechs Direktduelle, von welchen das letzte jedoch bereits fast vier Jahre zurückliegt.

Das Turnier in Montreal dient der Ostschweizerin auch zur Vorbereitung auf den letzten Grand Slam des Jahres. Ab Ende August geht in New York das US Open über die Bühne, wo Bencic 2019 bis ins Halbfinal vorstiess und damit ihr bislang bestes Major-Resultat einfuhr. In Montreal gelang es ihr 2015 sogar, das Turnier zu gewinnen. Heuer hat sie derweil eine Viertelfinal-Teilnahme aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Gewinnt Bencic in ihrer Karriere mindestens 1 Grand-Slam-Titel? Ja, einen Titel wird sie holen. Ja, sie wird noch mehrere Grand Slams gewinnen. Nein, der Olympiasieg bleibt für sie das Höchste der Gefühle.