Nach 3-Satz-Krimi – Belinda Bencic unterliegt Naomi Osaka und verpasst Miami-Final

Belinda Bencic konnte mit grossem Selbstvertrauen ausgestattet in den Halbfinal beim prestigeträchtigen WTA-1000-Turnier von Miami gegen Naomi Osaka steigen. Schliesslich hatte die Schweizerin in Florida in dieser Woche bis dato noch keinen Satz abgegeben und dazu eine vorzügliche Bilanz in den Direktduellen gegen die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Japan (3:1 Siege für Bencic) vorzuweisen.