Chance nicht genutzt - Belinda Bencic verliert gegen Teenager und verpasst den US-Open-Halbfinal

Weder Belinda Bencic noch die Britin Emma Raducanu hatten vor dem Viertelfinal am US Open einen Satz abgegeben. Die Schweizerin, die Weltnummer 12, war gegen die 18-jährige Qualifikantin (WTA 150) klare Favoritin. Nicht nur weil sie zuletzt in Tokio Olympiasiegerin geworden war, sondern auch weil sie vor zwei Jahren an gleicher Stätte bereits den Halbfinal erreicht hatte. Dort scheiterte Bencic an der späteren Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada.