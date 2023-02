Tennis: Belinda Bencic holt sich zweiten Turniersieg 2023

Belinda Bencic (25) hat es geschafft. Der Schweizer Tennisstar (WTA 9) rang am Sonntag die Russin Ludmilla Samsonowa (WTA 19) mit 1:6, 7:6 (10:8), 6:4 nieder und gewann damit das WTA-500-Turnier in Abu Dhabi. Für Bencic ist es der zweite Turniersieg des Jahres.

Das Spiel war dramatisch. So wehrte die 25-Jährige gleich drei Matchbälle ab und erzwang in einem spektakulären Tie-Break den Entscheidungssatz. In diesem verwertete sie dann nach zwei Stunden und 56 Minuten ihren ersten Matchball.

Und so ist festzuhalten: 2023 läuft es für Bencic – und wie! In Adelaide triumphierte sie, am Australian Open erreichte sie den Achtelfinal. Überhaupt hat sie nun 17 der letzten 19 Partien gewonnen. Wird es also ihr Jahr? Ihr Jahr, in dem die Schweizerin ihren ersten Grand-Slam-Titel holt?