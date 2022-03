Bella Hadid bereut ihre Nasen-OP

«Das ist einfach Face-Tape!»

«Ich habe noch nie Filler benutzt. Ich habe nichts gegen sie, aber für mich sind sie einfach nichts.» Für ihre berühmten Katzen-Augen hat das Model eine andere Erklärung: «All diese Menschen die denken, ich hätte meine Augen geliftet – das ist einfach Face-Tape! Ein uralter Trick.» Gemeint ist ein Band, dass mit Klammern an beiden Schläfen befestigt wird und durch den Zug für einen gelifteten Look sorgt.

Nasen-OP mit 14

Mutter Yolanda Hadid unter Beschuss

«Bella hat sich immer wie das schwarze Schaf in der Familie gefühlt», berichtet eine Twitter-Userin. «Es ist so traurig, dass Yolanda ihr mit der Erlaubnis für die Nasen-OP quasi bestätigt hat, dass etwas mit ihr nicht stimmt». In einer der Antworten zum Tweet steht: «Yolanda hat ihre Gedanken nicht bestätigt. Sie hat sie initiiert. Sie ist der Grund, aus dem Bella sich so fühlte.»