Bella Hadid zeigt sich nach The Weeknd auf Instagram wieder verliebt

Davor war Bella in Paris. Ende Juni hat sie sich etwa in der Frontrow die Dior-Men-Kollektion für Sommer 2022 angeschaut.

Der New Yorker Star-Grafiker, über den man kaum etwas weiss, hat seine Freundin diese Woche scheinbar in Cannes, Frankreich, besucht.

Ok, das Foto ist ganz schön verschwommen und auch nicht so eindeutig – aber es scheint doch eine offizielle Bestätigung der Gerüchte um die Romanze zwischen Model Bella Hadid (24) und Art Director Marc Kalman zu sein.

Im Sommer 2019 trennten sich das Model Bella Hadid und der Musiker The Weeknd (31) – nun hat sich die 24-Jährige neu verliebt, wie es scheint. Ihr Auserwählter: Art Director Marc Kalman. Vergangenen Monat wurden die beiden erstmals zusammen während eines Lunchdates in New York gesichtet, am Donnerstag machte Bella die Liebe nun auf Insta offiziell. Naja, so halbwegs zumindest.