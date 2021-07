Bella Hadid raubt Cannes mit ihrer Kette von Schiaparelli den Atem

Bella Hadid trägt am Sonntag in Cannes eine einzigartige Gold-Lunge, die Designer Daniel Roseberry für Schiaparelli entworfen hat. AFP

Goldene Lunge von Schiaparelli : Bella Hadid raubt Cannes mit ihrer Statement-Kette den Atem

Erst vor wenigen Tagen hat das Modehaus seine neusten Couture-Entwürfe in Paris präsentiert. Am Sonntag trägt sie Model Bella Hadid bereits auf dem Roten Teppich in Cannes.