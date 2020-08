Das Cash

Eine Woche ist es her, seit Bella Thorne ihren Onlyfans-Account eröffnet hat. Sie löste damit einen derartigen Ansturm aus, dass die Website kurzfristig zusammenbrach. In der kurzen Zeit hat sich die 22-Jährige ein goldiges Näschen verdient: Ungefähr 1,8 Millionen Franken hat sie bereits eingesackt.

Laut der «Los Angeles Times» will sie das Geld für einen wohltätigen Zweck spenden sowie in ihre künftige Filmproduktionsfirma investieren. Um den exklusiven Onlyfans-Inhalt von Bella zu sehen, musst du umgerechnet 18 Franken im Monat lockermachen.

Die Motivation

So brauche sie die Plattform zur Recherche für ein neues Filmprojekt, in dem Onlyfans eine zentrale Rolle spielen soll. Bella gibt an, dass sie darin schauspielern wird und der bekannte Indie-Regisseur Sean Baker (49) Drehbuch und Regie übernimmt. Der Filmemacher selbst wollte keine Aussage zum Projekt machen. Eine Quelle verrät jedoch gegenüber der «Los Angeles Times»: «Der Film befindet sich in seinen Anfängen und ist wahrscheinlich noch Jahre von der Realisation entfernt.»