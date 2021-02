Die schwer verletzte Katze wurde mutmasslich auf dem Grundstück ihrer Halterin an der Breslauer-Strasse in Weil am Rhein (D) angeschossen.

In Weil am Rhein (D) bei Basel hat eine bislang unbekannte Täterschaft mit einer Luftdruckwaffe auf eine Katze geschossen und diese schwer verletzt. Die Halterin fand ihre Katze am Mittwoch verwundet in der Breslauer-Strasse vor. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor das Büsi durch die Schussverletzung auf der linken Seite sein Augenlicht. Beim sichergestellten Projektil, das operativ entfernt werden musste, handelte es sich um ein 4.5-Millimeter «Diabolo»-Geschoss.