Bellach: Frau tot unter Auto – U-Haft für Lenker beantragt

In Bellach SO wurde eine Frau von einem Auto überrollt. Der 19-jährige Lenker befindet sich derzeit in Haft. Es läuft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung.

1 / 4 Die Frau erlag den Verletzungen noch am Tatort in Bellach. 20min/News-Scout Sie war von dem roten Auto erfasst worden. 20min/News-Scout Das Fahrzeug wurde am Samstag gegen Mittag abgeschleppt. News-Scout

Darum gehts Um 01.15 Uhr in der Nacht auf Samstag wurde der Kapo Solothurn gemeldet, es sei ein Auto von der Strasse abgekommen.

Die Polizei fand vor Ort eine tote Frau.

Der Lenker des Wagens wurde verhaftet. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung.

Die Betroffenheit in Bellach ist gross.

Im Zusammenhang mit der toten Frau in Bellach, die in der Nacht auf Samstag von einem Auto überfahren worden ist, hat die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Dies geht aus einer Medienmitteilung vom Ostermontag hervor.

Beim Fahrzeuglenker handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus der Schweiz. Er befindet sich derzeit in Haft, die Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Haftgericht einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der Entscheid, wie es weitergeht, ist noch ausstehend, heisst es weiter.

Zahlreiche Fragen weiterhin offen

Die Tat ist momentan in Bellach das Gesprächsthema Nummer 1. Viele Fragen sind auch nach der Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft offen. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner gehen davon aus, dass das Opfer und der mutmassliche Täter nicht aus Bellach selber stammen. «Hier kennt fast jeder jeden», sagt ein Anwohner. «Ich denke, dass wir das mittlerweile wüssten, wenn sie von hier wären.»

Unklar ist weiterhin, in welchem Verhältnis der mutmassliche Täter und das Opfer gestanden haben, ob sie zuerst gemeinsam im Auto sassen und wie sich die Tat abgespielt hat. Cony Brand, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, verweist gegenüber 20 Minuten auf die noch laufende Untersuchung.

«Warum ist das gerade hier passiert?», fragt sich ein Anwohner. Ein anderer erzählt, dass es auf der Strasse kaum Verkehr gibt.

«Von so etwas habe ich noch nie gehört»

Die Betroffenheit ist gross. «Es ist so brutal, was passiert ist», sagt eine Person zu 20 Minuten. «So etwas vergisst man nicht so schnell wieder. Es ist furchtbar.»

Das Auto mit Solothurner Kennzeichen stand nach der Tat weit in der Wiese. Es ist unklar, ob der Mann die Frau über die Wiese verfolgt hat, oder ob er weitergefahren ist, nachdem er sie überfahren hat. «Nur schon die Möglichkeit, dass er sie vielleicht mit dem Auto über die Wiese verfolgt hat, finde ich unglaublich», sagt ein weiterer Anwohner. «Von so einer Verfolgungsjagd habe ich in der Schweiz noch nie gehört.»

Auto kam in Bellach von der Strasse ab

In der Nacht auf Samstag, um circa 1.15 Uhr, war der Kantonspolizei Solothurn gemeldet worden, dass im Bereich der Kaselfeldstrasse in Bellach SO ein Auto von der Strasse abgekommen und ins dortige Wiesland gefahren sei. Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto in der Wiese, ebenfalls vor Ort war der mutmassliche Fahrzeuglenker, der später verhaftet wurde. Wie die Polizei mitteilt, lag unter dem Auto eine Frau, bei welcher nur noch deren Tod festgestellt werden konnte.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 70 00.

