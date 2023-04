Bellach: Frau wird von Auto überrollt und stirbt

In Bellach SO kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Grossaufgebot der Polizei und der Feuerwehr.

In der Nacht auf Samstag, um circa 1.15 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass im Bereich der Kaselfeldstrasse in Bellach SO ein Auto von der Strasse abgekommen und ins dortige Wiesland gefahren sei. Beim Eintreffen der Polizei konnte das Auto in der Wiese angetroffen werden, ebenfalls vor Ort war der mutmassliche Fahrzeuglenker. Wie die Kapo SO mitteilt, lag unter dem Auto eine Frau, bei welcher nur noch deren Tod festgestellt werden konnte.