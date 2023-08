Bellmund/Hermrigen BE: Dieses herzige Brüggli dürfte eigentlich gar nicht existieren

Was damals beim Bau 2012 versäumt wurde: Eine Baubewilligung einzuholen.

«Das Brüggli ist die symbolträchtige Verbindung zwischen unseren beiden Gemeinden und Teil von einem beliebten Naherholungsgebiet in der Region Biel», sagt Stephan Alioth, Gemeindepräsident von Hermrigen.

Elf Jahre nachdem es Senioren in Freiwilligenarbeit gebaut hatten, fiel die fehlende Bewilligung auf.

Fehlende Bewilligung fiel auf, als die Sanierung ein Thema wurde

Was damals allerdings versäumt wurde: Eine Baubewilligung einzuholen. Das realisierte jahrelang niemand, fiel dann aber irgendwann auf, als die Brücke sanierungsbedürftig wurde. Nun haben die beiden Gemeinden zusammen eine nachträgliche Bau-/Ausnahmebewilligung beantragt.

«Tolle Aktion mit viel Goodwill»

Das bestätigt auch Stephan Alioth, Gemeindepräsident von Hermrigen. «Damals haben die Senioren das Wolfsbrüggli in einer tollen Aktion und mit viel Goodwill gebaut», sagt Alioth. «Den Gedanken, dass die Brücke eine Bewilligung gebraucht hätte, hatte wohl schlicht niemand.»

«Einsprachen würden uns sehr erstaunen»

Als es dann um die Sanierung ging, spannten die beiden Gemeinden zusammen und klärten sauber ab, was zu tun ist. Eine erste Sofortmassnahme war die Reparatur der Geländer aus Sicherheitsgründen, eine zweite Massnahme eine Begehung mit Vertreterinnen und Vertretern des zuständigen kantonalen Amtes.

«Wir erhielten bei der Besichtigung das mündliche OK, dass das Vorhaben grundsätzlich bewilligungsfähig sei», sagt Alioth. Hermrigen und Bellmund reichten das Gesuch am 10. August ein, die Einsprachefrist läuft noch bis am 11. September.