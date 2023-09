Belp: Leserin findet Skorpion an Schlafzimmerdecke

Die in der Schweiz lebenden Skorpione gehören zur Gattung Euscorpius. Im Bild: Euscorpius italicus.

«Mein Mann und ich mussten gleich ein Foto machen»: Diesen Skorpion fand Claudia S. letzten Mittwoch an ihrer Schlafzimmerdecke vor.

An der Decke ihres Schlafzimmers entdeckte Claudia S. aus Belp am Mittwochabend einen Skorpion.

Ihre Begegnung am vergangenen Mittwochabend wird Claudia S. so schnell nicht vergessen: Als sie zu Bett gehen wollte und das Schlafzimmer betrat, schaute ein Skorpion von der Decke auf sie herab. Das braun-schwarze Tier mit den dicken Klauen und dem dünnen Schwanz habe eine Körperlänge von etwa fünf Zentimetern aufgewiesen.

«Mein Mann und ich mussten gleich ein Foto machen. Ein Skorpion in dieser Gegend ist doch eher ungewöhnlich», sagt die 45-Jährige aus Belp. Während Claudia S. sich ekelte, zeigte sich ihr Mann begeistert über den seltenen Fund.

Das Ehepaar beschloss, den ungebetenen Gast mit einem Glas zu fangen und ihn nach draussen zu befördern. Doch als die beiden aus der Küche zurückkehrten, war der Skorpion bereits wieder verschwunden. «Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten ihn entfernen können», sagt die Bernerin. Denn so bleibe ungewiss, wo sich das Tier gerade aufhalte. «Bevor ich schlafen gehe, schaue ich nun zuerst unter die Bettdecke. Es ist ein komisches Gefühl», sagt Claudia S.

Wie ein Wespenstich

Laut Angaben von Tox Info Suisse gehören die einheimischen Skorpione zur Gattung Euscorpius, die auch in Italien, Frankreich und in ganz Südeuropa bis zum Schwarzen Meer vorkommt. Sie sind vornehmlich im Tessin zu Hause. Aber auch im Wallis und in Graubünden sind Skorpione heute teilweise zu sehen. Die Tiere werden maximal fünf Zentimeter gross und ernähren sich hauptsächlich von Insekten.