Faktencheck

Hält Star-Virologe Drosten Covid-19 wirklich für eine «harmlose Erkältung»?

Ein TV-Ausschnitt soll beweisen, dass der deutsche Virologe das neuartige Coronavirus für harmlos hält, dies aber nur im Ausland zugibt. Wer das glaubt, hat nicht richtig zugehört.

Die so Denkenden wittern einen Skandal, schliesslich habe man Derartiges noch nie von ihm gegenüber deutschen Medien sagen hören. Also muss es sich um eine Vertuschungsaktion handeln. Zum Beweis ihrer Theorie teilen sie das entsprechende Video im Netz:

Video ist echt

Nicht ein, sondern viele Coronaviren

Wer also behauptet, Christian Drosten würde im Interview mit ORF-Mann geheime Informationen preisgeben, hat einfach nicht richtig zugehört. In Wahrheit berichtet er nur, dass es sich mit Covid-19 in Zukunft ähnlich verhalten könnte wie mit jenen Coronaviren, die Erkältungen auslösen: dass die Immunität der Menschen zunimmt und es in der Folge weniger schwere Krankheitsverläufe gibt.