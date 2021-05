Schauspieler Ben Affleck blitzt bei Tiktok-Influencerin auf Dating-App ab

Schauspieler Ben Affleck (45) ist am Montag unfreiwillig viral gegangen. Grund dafür ist ein Video der Influencerin Nivine Jay. Im Clip erinnert sie sich an «dieses eine Mal, als ich mit Ben Affleck auf Raya gematched habe und dachte, er sei ein Fake». Daraufhin habe Ben ihr eine Instagram-DM geschickt, in der er per Video seine «Echtheit» beweist. Ebendieses Video ist im Tiktok-Clip eingebunden.