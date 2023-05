Ben Affleck oder Brad Pitt – jetzt ist klar, wer im Bett besser ist

So verriet die Schauspielerin: «Mit Brad hat die Chemie gestimmt, er war damals die Liebe meines Lebens. Und Ben war technisch hervorragend.»

Im Podcasts «Call her Daddy» verriet sie, ob Brad Pitt (59) oder Ben Affleck (50) der bessere Liebhaber ist.

Gwyneth Paltrow spricht offen über ihre prominenten Ex- und Sex-Partner.

In einem Interview hat sie über den Sex mit Brad Pitt (59) und Ben Affleck (50) gesprochen.

Star-Podcasterin Alex Cooper (28) ist bekannt dafür, die Gäste ihres Podcasts «Call her Daddy» mit indiskreten Fragen zu ihrem Sexleben zu löchern. In ihrer jüngsten Sendung gelang es ihr, Gwyneth Paltrow (50) über ihr Liebesleben mit Brad Pitt (59) und Ben Affleck (50) auszuquetschen.

Gwyneth Paltrow verrät: «Ben war technisch hervorragend»

«Das ist wirklich schwer. Mit Brad hat die Chemie gestimmt, er war damals die Liebe meines Lebens. Und Ben war technisch hervorragend.» In weiteren Fragen wurde zudem geklärt, welcher Ex romantischer war. Die Antwort: Brad. Ben hingegen habe sie eher zum Lachen gebracht, gleichzeitig hätten die beiden auch häufiger gestritten. Auf die Frage, wer von beiden der bessere Küsser gewesen sei, gab sie eine diplomatische Antwort: «Sie waren beide gute Küsser.»

Paltrows Antwort auf die Frage, welchen von beiden sie für den besseren Schauspieler hält, dürfte Ben Affleck nicht gefallen haben. Dazu erklärte die Schauspielerin: «Sie sind beide so talentiert. Und Ben ist ein grossartiger Autor und Regisseur. Aber ich denke, ich würde sagen, Brad ist der bessere Schauspieler. Wenn man an all die verschiedenen Rollen denkt, die er gespielt hat.»