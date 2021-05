Insider plaudert aus - Ben Affleck soll bereits bei Jennifer Lopez eingezogen sein

Ben habe demnach auch schon einige seiner Sachen in JLos Villa in Bel Air deponiert. Richtig kennenlernen müssen sich die beiden ja nicht mehr – warum also auch nicht?

Nicht nur in der Fashion-Welt feiern die 00er-Jahre ein Comeback: «Bennifer» scheint ebenso wieder up to date zu sein. Sogar so sehr, dass J Lo (51) und Ben Affleck angeblich bereits den nächsten Schritt wagen. Nachdem der 48-Jährige der Sängerin monatelang Liebesbriefe via E-Mail geschickt haben soll, und die beiden sogar gemeinsam in Montana Ferien machten, sollen die frisch Verliebten nun zusammenziehen wollen.