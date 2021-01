Unstimmigkeiten über den Wohnort sollen unter anderem zur Trennung geführt haben: «Ihre Beziehung war kompliziert. Ana will nicht in Los Angeles wohnen, aber Ben hat keine andere Wahl, da seine Kinder in Los Angeles leben.» Vergangenen August berichteten Medien, dass die Schauspielerin angeblich bei ihrem Freund eingezogen sei.

Ein zweiter Insider, der dem Ex-Paar nahestehe, gibt gegenüber «People» an, dass der Entschluss auf Gegenseitigkeit beruht. Weiter erzählt er: «Sie sind an verschiedenen Punkten in ihrem Leben – was beide mit viel Liebe respektieren. Ben will weiterhin an sich arbeiten. Er hat drei Jobs in Aussicht und ist zuhause ein solider Vater. Sie sind beide glücklich damit, wo sie in ihrem Leben stehen.»