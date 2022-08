Ben Affleck verkauft sein Bachelor-Pad in Los Angeles für 30 Millionen

Statement-Kronleuchter und Wellnessraum

Das weisse Backsteinhaus hat eine Wohnfläche von unglaublichen 1250 Quadratmetern. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Wohnfläche für Wohnungen in der Schweiz liegt bei 99 Quadratmetern. Auf diesen vielen Quadratmeter hat das Haus natürlich auch einiges zu bieten: So gibt es eine geschwungene Treppe im Foyer und im Esszimmer hängt etwas, das im Inserat als «Statement-Kronleuchter» bezeichnet wird.

Kindertauglich ist in diesem Haus nämlich vorallem eins: Die Rutsche in den Pool.

Zu den weiteren Highlights gehören ein begehbarer Kleiderschrank im Hauptschlafzimmer, ein Wellnessraum, ein Heimkino und ein Spielzimmer sowie ein Weinkeller und ein eigenes Gym. Vom Wohnzimmer aus sieht man durch eine Glasfront den luxuriösen Aussenbereich, in dem unter anderem ein Swimmingpool, eine Aussenküche und mehrere Sitzbereiche sind. Es gibt ausserdem ein kleines Poolhaus, in dem sich eine Mini-Küche und ein kleines Bad befinden.

Beeindruckendes Immobilien-Portfolio

So gehört Affleck ein 350’000 Quadratmeter (!) grosses Grundstück in Savannah, Georgia und Lopez besitzt unter anderem ein Haus in den Hamptons, ein Penthouse in New York und das Haus in Bel Air, das derzeit umgebaut wird.