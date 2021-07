«Schändliche Kapitulation» : Ben & Jerry’s provoziert Israel mit Verkaufsstopp

Das US-Unternehmen bietet seine Glacés nicht mehr in israelisch besetzten Gebieten an. Die Verkäufe seien nicht mehr mit den Werten von Ben & Jerry’s vereinbar. Israel kritisiert den Schritt scharf.

Eine Verkaufstätigkeit in diesen Gebieten sei mit seinen Werten nicht vereinbar, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der amerikanische Glacé-Hersteller Ben & Jerry’s stellt seinen Verkauf in israelisch besetzten Gebieten im Westjordanland und Ostjerusalem ein. Das in Montpelier im US-Staat Vermont ansässige Unternehmen, das zum Unilever-Konzern gehört, teilte am Montag mit, eine Verkaufstätigkeit in israelisch besetzten Gebieten sei mit seinen Werten nicht vereinbar. Es erkenne damit die «von unseren Fans und zuverlässigen Partnern geteilten Bedenken» an.