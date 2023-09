Ben Shelton: US-Talent will Novak Djokovic schlagen

Ben Shelton spielte 2022 noch als Amateur an College-Meisterschaften. Nun will der 20-Jährige mit dem Shirt einer Schweizer Firma Novak Djokovic aus dem US Open schmeissen.

Darum gehts Ben Shelton (ATP 47) ist der Überraschung-Halbfinalist am US Open.

Der 20-jährige US-Amerikaner ist erst seit einem Jahr Profi.

Nun trifft er auf Novak Djokovic (ATP 2).

«Iga und Ben repräsentieren die nächste Generation von Weltklasse-Talenten», verkündete im letzten März kein Geringerer als Roger Federer die Verpflichtungen von Iga Swiatek und Ben Shelton als neue Aushängeschilder des Bekleidungsunternehmens On, das von Federer unterstützt wird.

Die Polin Swiatek war damals schon mehrfache Grand-Slam-Gewinnerin und die Nummer eins der Welt. Das US-Talent Shelton hingegen machte auf der Weltbühne erst zwei Monate zuvor erstmal von sich reden, als er bei seiner erst zweiten Grand-Slam-Teilnahme am Australian Open überraschenderweise in den Viertelfinal vorstiess. In New York toppte er dieses Resultat nun sogar und tritt nach dem Sieg gegen Landsmann Frances Tiafoe am Freitag im US-Open-Halbfinal gegen Superstar Novak Djokovic an.

Erst seit einem Jahr Profi

«Es geht nicht wirklich besser als das», freute sich der 20-Jährige schon im Platzinterview nach dem Viertelfinaltriumph auf die bevorstehende Mammutaufgabe gegen Djokovic. «Er hat, glaub 23 Grand Slams oder so gewonnen», meinte Shelton über seinen nächsten Gegner, der ungleich mehr Erfahrung vorzuweisen hat.

Während der Serbe zu seinem 47. Halbfinal an einem Grand Slam antritt und damit Federers bisherigen Rekord von 46 Halbfinal-Teilnahmen bricht, ist es für Shelton bei seiner mittlerweile fünften Major-Teilnahme das grösste Spiel seiner bisherigen Karriere. Erst vor einem Jahr bestritt er beim US Open sein erstes Turnier als Profi überhaupt, nachdem er zuvor bloss an College-Meisterschaften in seiner Heimat antrat.

Aufschlagsmonster aus Tief befreit

Erst im Januar 2023 machte der Sohn einer ehemaligen Weltnummer 55 erstmals Gebrauch von seinem Reisepass, als er beim Turnier in Adelaide teilnahm. Nun besticht er in Flushing Meadows mit seinem hammerharten Aufschlag (bis zu 240 km/h schnell), einem explosiven, frechen Spiel und einem Spin, der ihn zusammen mit dem ärmellosen Outfit und seiner linken Schlaghand zuweilen an Rafael Nadal erinnern lässt.

Dass er beim US Open nun derart gross aufspielt, ist angesichts seiner spärlichen Erfolgsausbeute seit dem starken Auftritt in Melbourne Anfang des Jahres dennoch verwunderlich. Bei keinem einzigen Turnier schaffte es Shelton seit dem Australian Open über die zweite Runde hinaus. Nun gelingt ihm ausgerechnet bei seinem Heimturnier der grosse Wurf.

Beim Jubeln von Hürdenstar inspiriert

Inspiration holt sich der On-Athlet dabei auch aus der Leichtathletik. Nach dem Sieg gegen Tiafoe ahmte er eine Geste nach, die das Sprechen an einem Telefon und das anschliessende Auflegen nachahmte. Später erklärte Shelton an der Pressekonferenz, dass er sich bei dem speziellen Jubel von seinem Freund und dem dreifachen Hürden-Weltmeister Grant Holloway inspirieren liess. Es solle signalisieren, dass er «eingewählt» sei.

Eingewählt hat sich Shelton mit seinem bisherigen Auftritt auch in die Herzen der US-Tennis-Fans, die seit 2003 auf einen Sieg eines männlichen Lokalmatadors beim Grand Slam im Big Apple warten. Damals siegte Andy Roddick gegen den Spanier Juan Carlos Ferrero im Final. Die US-Ikone war einst wie Shelton heute ein Spieler mit hammerhartem Service. Auf Ferrero könnte Shelton bei einer Sensation gegen Djokovic dann im Endspiel treffen – der Ex-Profi trainiert die Weltnummer eins Carlos Alcaraz, der im Halbfinal auf Daniil Medwedew trifft.

