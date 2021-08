Ben Affleck ist auf der Suche nach einem Verlobungsring

Was hat Ben Affleck vor? Der Schauspieler wurde letztes Wochenende beim Shoppen in Kalifornien gesichtet.

Ein simples, türkises Schächtelchen verrät oft mehr als tausend Worte. So könnte es zumindest gerade bei Ben Affleck sein. Der Schauspieler wurde vergangenes Wochenende in Century City in Kalifornien beim Shoppen gesichtet – in Begleitung seiner Mutter Chris und seinem neunjährigen Sohn Samuel. Das Einkaufsziel: der berühmte Edel-Juwelier Tiffany.