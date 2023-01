FC Bayern München: Eggersrieter hat die grösste Sammlung der Schweiz

Diverse unterschriebene Vereinstrikots hängen an der Wand des Eggersrieters. Das rot-weiss gestreifte Trikot mit der Nummer 10 wurde von Maradona beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus getragen und ist auch von beiden unterschrieben.

1994 hat Alain Sutter nach dessen Transfer zu den FC Bayern die Leidenschaft von Jérôme Huser für den Rekordmeister entfacht. «Seit je her verfolge ich den Verein. Vor ein paar Jahren bin ich auch noch jedes Heimspiel und die Spiele in der näheren Umgebung schauen gegangen», so der 39-Jährige zu 20 Minuten. Beim Eggersrieter zu Hause ist wohl das grösste Bayern-Museum der Schweiz vorzufinden. Seine Sammlung umfasst unter anderem Goalie-Handschuhe, Spielbälle, Spieler-Schuhe und etliche Trikots, allesamt signiert. Mehrere Zehntausend Franken hat ihn diese Sammlung bereits gekostet und ist für 250’000 Franken versichert.