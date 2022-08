US Open: Belinda Bencic beendet Gran-Slam-Karriere von Andrea Petkovic

US Open : Bencic beendet Grand-Slam-Karriere von deutscher Tennisspielerin

Belinda Bencic hat sich in die zweite Runde des US Open gekämpft. Sie gewann in drei Sätzen gegen Andrea Petkovic.

1 / 4 Belinda Bencic ist in Runde 2 dabei. AFP Sie gewann gegen Andrea Petkovic. AFP Draussen sind Viktorija Golubic und… AFP

Darum gehts Viktorija Golubic und Marc-Andrea Hüsler scheitern beim US Open in Runde 1.

Nun ist nur noch Belinda Bencic aus Schweizer Sicht dabei.

Die Olympiasiegerin beendete die Karriere ihrer Gegnerin.

Belinda Bencic, die Weltnummer 13, hat die Einzelkarriere von Andrea Petkovic (WTA 104) beendet. Die Deutsche hatte angekündigt, nach dem US Open vom Spitzensport zurückzutreten. Die 34-Jährige war dafür bekannt, dass sie nach Siegen jeweils ein Tänzchen aufs Parkett legte. Weil die Ostschweizerin Petkovic gestern in der 1. Runde in Flushing Meadows 6:2, 4:6, 6:4 besiegte, hat die Deutsche nun ausgetanzt. Vor dem Turnier hatte Petkovic noch gehofft, «noch mal einen raushauen zu können». Zwar konnte sie die 25-jährige Bencic fordern, aber nach 2 Stunden und 10 Minuten Spieldauer stand der Sieg der Olympiasiegerin fest.

Vor Bencic war Viktorija Golubic sang- und klanglos ausgeschieden, die Zürcherin blieb beim 2:6, 2:6 gegen die einheimische Jessica Pegula chancenlos. Damit hat die 29-Jährige weiterhin keinen einzigen Sieg auf Hartplatz in einer Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers (Australian und US Open) vorzuweisen. Wie schon so oft war der Service Golubics in New York zu schwach. «Pegula war eine starke Gegnerin. Eigentlich pflegt sie eine Spielweise, die mir liegt. Daher ist es umso frustrierender, dass ich die Leistung nicht bringen konnte», resümierte Golubic bei «SRF».

Ebenfalls draussen ist Marc-Andrea Hüsler. Bei seiner Premiere im Hauptfeld in Flushing Meadows startet der Zürcher stark, doch dann dreht der Favorit aus Kanada auf. Am Ende gab es einen Fünf-Sätzer, den Shapovalov mit 2:6, 6:4, 6:4, 3:6 und 6:1 gewinnen konnte.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.