Über 3 Stunden Kampf: Bencic lässt sich von bitterem Satz-Verlust nicht aufhalten und steht im Final

Nach über drei Stunden Spielzeit in brütender Hitze war der Sieg von Belinda Bencic gegen die Griechin Maria Sakkari eingetütet. Nach dem 6:7, 6:4, 6:4 steht die Schweizerin im Final von Berlin. Dort trifft die 25-Jährige am Sonntag entweder auf die als Nummer eins gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien oder auf die US-Amerikanerin Coco Gauff. Bencic strebt den zweiten Turniersieg in dieser Saison an, in Charleston hatte sie Anfang April im Endspiel gegen Jabeur triumphiert.