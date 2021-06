Golubic weiter - Bencic scheitert bereits in der ersten Runde von Wimbledon

Die Schweizerin fand nicht in die Partie und verlor das Spiel in zwei Sätzen.

Auch im zweiten Satz tat sich Bencic schwer. Juvan, die ihre letzten fünf Auftaktpartien verloren hatte, gewann auch den zweiten Satz mit 6:3. Für Bencic ist das Aus besonders bitter, da Wimbledon als ihr Lieblings-Major gilt. Beim Vorbereitungsturnier in Berlin schaffte sie noch den Finaleinzug. In den letzten drei Jahren scheiterte Bencic nie mehr in der ersten Runde – zuletzt war dies bei den US Open im Jahr 2018 der Fall.