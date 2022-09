US Open : Bencic wendet Out in letzter Sekunde ab und steht in der 3. Runde

Belinda Bencic gewinnt in der zweiten Runde des US Open gegen Soran Cirstea (WTA 37) mit 3:6, 7:5 und 6:2. Dabei kann die Rumänin aber zwischenzeitlich zum Sieg aufschlagen.

Belinda Bencic qualifiziert sich für die dritte Runde des US Open. AFP

Darum gehts Belinda Bencic schlägt Soran Cirstea (WTA 37) mit 3:6, 7:5 und 6:2.

Damit steht die Schweizerin in der dritten Runde des US Open.

Lange Zeit sieht es für die 25-Jährige aber gar nicht gut aus.

Zweimal in Folge hatte Belinda Bencic (WTA 13) zuletzt gegen die Rumänin Soran Cirstea (WTA 37) den Kürzeren gezogen. Auch in der zweiten Runde des US Open sah es aus Schweizer Sicht zunächst gar nicht gut aus, Bencic musste den Startsatz mit 3:6 ihrer Gegnerin überlassen.

Mitte des zweiten Satzes kassierte die Schweizerin erneut ein Break, Cirstea konnte beim Stand von 6:3 und 5:3 aus ihrer Sicht gar zum Sieg aufschlagen. Doch in letzter Sekunde konnte Bencic nochmals aufdrehen und entschied den zweiten Satz dank eines Doppel-Breaks doch noch für sich.

Im Entscheidungssatz liess die Olympiasiegerin dann nichts mehr anbrennen und stellte nach fast zweieinhalb Stunden doch noch den Einzug in die dritte Runde sicher. Dort wartet eine Gegnerin aus Tschechien auf die letzte im Turnier verbliebene Schweizerin – entweder Karolina Pliskova (WTA 22) oder Maria Bouzkova (WTA 41).

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.