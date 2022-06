Wimbledon: Bencics Aufholjagd war vergebens – Golubic locker weiter, Laaksonen out

Doch am Dienstag machte die Chinesin Qiang Wang kurzen Prozess und gewann den dritten Satz 6:2.

Sie rettete sich zwar am Montag vor einem verfrühten Aus. Das Spiel wurde beim Stand von 1:1 Sätzen vertagt.

Das darf doch nicht wahr sein: Belinda Bencic ist in Wimbledon bereits gescheitert.

Belinda Bencic hatte am Montag lange viel Mühe mit ihrer Gegnerin Qiang Wang (WTA 140). Die routinierte Chinesin legte eine beeindruckende Leistung auf den Rasen und liess der Schweizerin zu Beginn keine Chance. Bencic kam aber im zweiten Satz nach einem 2:5-Rückstand imposant zurück und rettete sich mit 4:6 und 7:5 in den nächsten Turnier-Tag. Dies, weil es am Montagabend für einen dritten Satz zu dunkel geworden war. Gespielt waren etwas mehr als eineinhalb Stunden.