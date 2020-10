Erfolg in der «Höhle der Löwen»Bendrit, gibts jetzt DJ Antoines Champagner in deiner Brunch-Box?

Bei «Die Höhle der Löwen» war am Dienstagabend ein bekanntes Gesicht auf TV24 zu sehen. Social-Media-Star Bendrit Bajra (24) hat für seinen Brunch-Lieferdienst finanzielle Unterstützung von 150’000 Franken gesucht. Angebissen hat Investor DJ Antoine (45), und der will sich gleich als Ambassador für die Frühstücksboxen einbringen, wie er in der Sendung sagte.