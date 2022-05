«Doctor Strange»-Star Benedict Cumberbatch interessieren keine Filmkritiken – «es bringt nichts!»

Für Marvel-Fans hat die Wartezeit endlich ein Ende: «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» startet in den Schweizer Kinos. Der Hauptdarsteller im 20-Minuten-Interview.

1 / 7 Schauspieler Benedict Cumberbatch ist zurück auf der grossen Leinwand. REUTERS Am 4. Mai startet sein neuer Film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» in den Schweizer Kinos. AFP Darin spielt der 45-Jährige die Hauptrolle des Doctor Strange. DUKAS

Darum gehts Seit sechs Jahren warten Marvel-Fans auf den zweiten Teil von Doctor Strange.

Nun feiert «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» am 4. Mai den Kinostart in der Deutschschweiz.

Im Interview mit 20 Minuten verrät Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch (45), wie sein Alltag während der Dreharbeiten aussah und wie nervös er vor der Veröffentlichung tatsächlich war.

Anfang der Woche fand die Weltpremiere von «Doctor Strange in the Mulitverse of Madness» in Los Angeles statt. Nun startet der Film in den Schweizer Kinos. Nach all den Jahren im Business – wie geht es dir dabei?

Am Tag der Premiere ist es nervenaufreibend, im Publikum seines eigenen Filmes zu sitzen. Man denkt ständig: «Oh, hoffentlich kommt er gut an.»

Bist du denn noch nervös?

Aufgrund der vielen Reisen und Termine ist man ständig erschöpft und hat kaum Zeit, wirklich nervös zu sein. Für mich ist eine Filmpremiere im Vergleich zu einem Theaterstück, das ich für zwei Stunden vor Live-Publikum aufführe, sowieso nur halb so schlimm.

Machst du dir viele Gedanken über die Meinung des Publikums?

Jein. Klar, ich spiele die Rolle des Doctor Strange, es gibt jedoch so viele externe Einflüsse auf diesen Film, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich bin weder der Drehbuchautor noch der Regisseur. Ich versuche lediglich, die beste Version von Doctor Strange zu verkörpern. Wenn ich meinen Teil gemacht habe, kann ich zufrieden sein.

Und bei Kritikerinnen und Kritikern?

Ich lese kaum noch Kritiken oder Reviews – schon gar nicht nach der Premiere. Es bringt nichts, da der Film fertig ist und nichts mehr geändert werden kann. Natürlich kann man für weitere Projekte und weiterführende Charakter wie Doctor Strange dazulernen, ich versuche mich aber, nicht wie früher, stressen zu lassen. Daher mein Tipp: Eine tolle Premiere haben und danach richtig gut schlafen (lacht).

Schläfst du während der Arbeiten an einem Film etwa nicht genug?

Für Doctor Strange verbrachte ich viel Zeit im Fitnessstudio. Die Trainings fanden morgens zwischen 3.30 und vier Uhr statt, danach war ich zehn Stunden am Set. Natürlich sollte man acht Stunden schlafen, doch während der Dreharbeiten war das selten der Fall.

Gab es noch andere Vorbereitungen?

Viel schwimmen und Mental-Training. Ich habe Wim-Hof-Atemübungen gemacht – und ja, ich versuchte, früher ins Bett zu gehen (lacht).

Was hast du mit Doctor Strange gemein?

Ich bin – wie er – ziemlich obsessiv, wenn es um meine Arbeit geht. Ich verliere mich manchmal in dem Gedanken, dass ich alles selbst tun muss, und versuche immer einen besseren oder schnelleren Weg zu finden, um das zu erreichen, was ich will.

Das sind ja alles schlechte Eigenschaften.

Stimmt (lacht). Ich denke, wir teilen uns auch den guten Humor, wobei ich nicht ganz so sarkastisch bin. Und ich bin etwas netter.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» wurde während der Pandemie gedreht. Hat es die Dreharbeiten stark beeinflusst?

Ja, wir konnten nicht in New York drehen, wo die Handlung eigentlich spielt. Viele Szenen wurden daher im Greenscreen in England gefilmt. Es ist verrückt, was für eine Vielfalt von Details man damit hinbekommt. Wenn ich den Film dann erstmals sehe, bin ich stets überrascht, wie sich der Regisseur die Szene eigentlich vorgestellt hat. Greenscreen hat jedoch auch Nachteile. Irgendwann muss man wieder aus seiner Bubble raus und wieder in die Sonne.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» läuft ab 4. Mai 2022 in den Kinos der Deutschschweiz.

