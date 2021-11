Kinostarts November 2021 – Benedict Cumberbatch rechnet mit toxischer Männlichkeit ab

Der Trailer zu «The Power of the Dog».

«The Power of the Dog»

Es dürfte Benedict Cumberbatchs unsympathischste Rolle sein: In der Rolle des Cowboys Phil ist er schroff, arrogant und unterdrückt seine Emotionen. Gemeinsam mit seinem Bruder George (Jesse Plemons) kümmert er sich 1925 um die Familien-Ranch. Dabei wird George immer wieder von ihm tyrannisiert. Dass George die verwitwete Rose (Kirsten Dunst) heiratet und sie mit ihrem Sohn Peter (Kodi Smit-McPhee) auf die Ranch zieht, missfällt Phil – er will ihnen das Leben schwer machen.

Arten von Männlichkeit

«Phils Art von Männlichkeit wird in der Cowboywelt romantisiert», sagt sie zum «Hollywood Reporter». Bei «Yahoo» erklärt Campion: «Dieser Film ist ein Gefäss, um Männlichkeit in dieser Welt neu zu denken.»

Cumberbatch als Kettenraucher

«Eiffel in Love»

Welche Inspiration steckt hinter dem Eiffelturm? Die Geschichte in «Eiffel in Love» rollt eine teilweise wahre Liebesgeschichte auf, spinnt sie weiter und unternimmt eine Zeitreise nach Paris, Ende des 19. Jahrhunderts.

Als der Ingenieur Gustave Eiffel (Romain Duris) 1889 aus New York – wo er an der Freiheitsstatue mitgearbeitet hat – zurück nach Paris kommt, fasst er einen Riesenauftrag: Er soll ein Bauwerk für die Pariser Weltausstellung entwerfen.