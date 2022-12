Benedikt XVI.: Gesundheitszustand «ernst» und zugleich «stabil»

Emeritierter Papst : Benedikt XVI. ist «vollkommen wach und geistig präsent»

Das frühere katholische Kirchenoberhaupt ist nach Angaben des Vatikans bei Bewusstsein und hat gut geschlafen. Für Freitag ist in Rom ein Sondergottesdienst für Benedikt geplant.

Der Gesundheitszustand des emeritierten deutschen Papstes Benedikt XVI. verschlechtert sich zusehends. Das gab der Vatikan am Abend des 28. Dezember 2022 bekannt.

Am Donnerstag gab der Vatikan bekannt, dass sich sein Zustand für den Moment stabilisiert hat.

Am Mittwoch sagte der amtierende Papst Franziskus, Benedikt XVI. sei «sehr krank».

Der Gesundheitszustand des emeritierten deutschen Papstes Benedikt XVI. ist nach Angaben des Vatikans weiterhin «ernst», aber auch «im Moment stabil». Benedikt habe in der Nacht gut schlafen können, teilte der Pressedienst des Vatikans am Donnerstag mit. Der 95-Jährige sei «vollkommen wach und geistig präsent».

Gläubige sollen für ihn beten

Der amtierende Papst Franziskus erneuerte nach Angaben des Vatikan-Pressedienstes am Donnerstag seinen Aufruf an die Gläubigen, für seinen Amtsvorgänger zu beten und «ihn in diesen schwierigen Stunden zu begleiten».