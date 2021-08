CL-Quali - Benfica gewinnt – Seferovic muss verletzt runter

In der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation gewinnt Benfica Lissabon das Auswärtsspiel bei Spartak Moskau mit 2:0. In der Startaufstellung stand auch Haris Seferovic. Nach 37 Minuten war aber Schluss für den Schweizer Nationalspieler. Er musste verletzt vom Spielfeld und griff sich dabei an den Oberschenkel. Was genau vorgefallen ist, war nach Spielende noch nicht klar. Sein Club Benfica hat noch keine Meldung dazu abgegeben.