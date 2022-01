30-Jahre-Jubiläum : «Benissimo» mit Beni Thurnheer kehrt zurück

Nostalgie in der Fernsehwelt: Die Schweizer Hit-Show «Benissimo» flimmert schon bald wieder über die Bildschirme der Nation, das bestätigt das Schweizer Fernsehen.

Doch der Moderator sprach bereits in der Vergangenheit über mögliche Probleme bei einer Wiederaufnahme der Show.

Die Fernsehmacher in diesem Jahr scheinen offenbar auf Altbewährtes zu setzen.

Die Fernsehmacher setzen in diesem Jahr offenbar auf Altbewährtes: Nach dem angekündigten Comeback von «Wetten, dass…?» kehrt auch der Schweizer Klassiker «Benissimo» zurück. Moderiert wird die Sendung selbstverständlich von keinem Geringeren als Beni Thurnheer (72) persönlich. Gegenüber « Blick » bestätigt das SRF die freudigen Nachrichten: «Wir freuen uns auf ‹Benissimo› mit Beni als Moderator im Herbst als einmaligen Event zum 30-Jahr-Jubiläum. Neben einem Wiedersehen mit Beni werden auch die farbigen Kugeln, die Friends und tolle Showacts zu sehen sein» sagt Reto Peritz, Leiter Unterhaltung.

Schwierigkeiten bei der Wiederaufnahme

«Und natürlich müsste Swisslos wieder mit an Bord sein, um die Million zur Verfügung zu stellen», so der Showmaster. Ob dies der Fall sein wird, ist fraglich. Swisslos zieht sich bereits im Frühling aus dem TV-Geschäft zurück und beendet die Zusammenarbeit mit der SRF-Sendung «Happy Day». Da aber wieder Kugeln im Spiel sind, deutet alles darauf hin, dass auch wieder um Geld gespielt werden könnte. Scheint, als ob SRF bereits an einer Lösungsfindung arbeitet.