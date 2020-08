Trainer hat die Nase voll

Benitez dreht seinem Team

den Rücken zu

Der Ex-Liverpool-Coach Rafael Benitez konnte die Leistung seines Teams nicht mehr mit anschauen. Das zeigte er seinen Spielern mit einer unmissverständlichen Geste.

Benitez ist seit Juli 2019 Trainer in China.

Der ehemalige Liverpool-Coach Rafael Benitez hatte diese Woche die Schnauze voll. Er hatte einfach keine Lust mehr, dem Spiel der eigenen Elf zuzuschauen. So kehrte er bei der 1:2-Niederlage von Dalian Pro seinen Spielern mit Ex-Europa-Stars Marek Hamsík und Salomon Rondon den Rücken zu. Und schaute sich stattdessen lieber die leeren Ränge im Stadion an.

«In China muss ich ein Vermächtnis hinterlassen»

Benitez hatte im Juli 2019 nach China gewechselt; in den letzten Wochen wurden immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr in die Premier League laut. Ob an diesen etwas dran ist, ist unklar. Richtig Lust scheint der Spanier jedenfalls derzeit nicht auf sein Team zu haben.