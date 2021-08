Verrückter Deadline-Day beim FCB - Benito, Ndoye, Fernandes – der FC Basel zündet die Transferoffensive

Am Dienstagabend schliesst in den meisten europäischen Ligen das Transferfenster.

Geht Cabral, benötigt der FCB dringend einen Ersatz. Wie 20 Minuten exklusiv weiss, hat sich Dan Ndoye am Dienstagmittag in Basel auf der Geschäftstelle des FCB aufgehalten. Der Romand wurde am Dienstag auch nachträglich für die A-Nati von Murat Yakin nachnominiert und könnte demnach am Deadline-Day einen Vertrag bei Rot-Blau unterschreiben und möglicherweise die Lücke schliessen, die Goalgetter Arthur Cabral bei einem Abgang hinterlassen würde. Zuletzt hatte Nizza-Trainer Christophe Gaultier bereits verkündet, dass Ndoye die Südfranzosen noch verlassen wird.