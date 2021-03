Wahlen in Israel : Benjamin Netanjahu muss erneut ohne Mehrheit regieren

Auch nach der bereits vierten Wahl innert zwei Jahren stehen der langjährige Regierungschef Bibi Netanjahu und seine Likud-Partei vor schwierigen Verhandlungen. Ein Ausweg aus dem politischen Patt ist erst mal nicht in Sicht.

Premierminister Benjamin Netanjahu bei einem Auftritt vor seiner Likud-Partei am Mittwoch, 24. März.

Das Endergebnis der vierten israelischen Parlamentswahl binnen zwei Jahren hat das politische Patt in Israels Parlament Knesset bestätigt: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Likud-Partei sind zwar stärkste Kraft, kommen mit ihren Verbündeten im Parlament aber nur auf 52 der 120 Sitze, teilte die Wahlkommission am Donnerstag mit. Die Parteien, die Netanjahu erklärtermassen eine weitere Amtszeit verwehren wollen, kommen auf 57 Sitze. Der Likud wurde mit rund einem Viertel der abgegebenen Stimmen grösste Partei in der Knesset.