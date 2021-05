Israel : Benjamin Netanyahu scheitert mit Regierungsbildung

Der langjährige Ministerpräsident von Israel kann keine Koalition bilden. Nun könnte sein Rivale eine Chance bekommen.

Hat das Mandat auf Regierungsbildung in Israel an den Staatschef zurückgegeben: Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. (Archivbild)

Die Frist für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für eine Regierungsbildung in Israel nach den Wahlen im März ist abgelaufen. Kurz vor Mitternacht habe der Regierungschef das Büro von Präsident Reuven Rivlin darüber informiert, dass er nicht in der Lage sei, eine Regierung zu bilden und das Mandat damit an den Staatschef zurückgebe, hiess es in einer Erklärung Rivlins in der Nacht auf Mittwoch.