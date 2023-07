Berner Tierschutzverein sucht verzweifelt Pflegefamilien für Katzen

Anihelp Tierhilfe ist ein kleiner Tierschutzverein im Berner Oberland, der sich regional für Tiere in Not einsetzt. Der Verein betreibt kein Tierheim, sondern vermittelt Tiere von Pflege- zu Adoptionsfamilien . Damit soll den Tieren der Übergang zu ihren permanenten Familien erleichtert und ihnen das Tierheim erspart werden. Der gemeinnützige Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliederbeiträge.

Fehlende Plätze

Nun aber sieht sich der Verein in Not: Immer mehr Tiere müssen vermittelt werden, gleichzeitig herrscht in der Region Bern ein Mangel an Pflegestellen und Adoptionen für herrenlose Katzen und Hunde. «Die Situation hat sich in den letzten Wochen und Monaten verschärft, da immer mehr Tiere ausgesetzt, bei Umzügen zurückgelassen oder für die Sommerferien der Besitzer weg müssen», sagt Anihelp-Vizepräsidentin Cynthia Güntensperger. Oftmals sei auch zu beobachten, dass sich viele Leute während der Pandemie ein Haustier angeschafft hätten, auf das sie jetzt keine Lust mehr haben. Die Situation spitze sich drastisch zu.